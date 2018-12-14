Сергей Семак: «Уровень чемпионата Росссии сейчас ниже, чем был ранее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, предыдущим клубом которого была «Уфа», прокомментировал выступление российских клубов на групповом этапе еврокубков.

«Количество команд, которые выходят в весенний этап, говорит об уровне и силе чемпионата России. Значит сейчас он ниже, чем был ранее. Конечно, рады, что не только мы, но еще и один наш клуб, «Краснодар», будет представлять Россию. Чем больше команд, тем лучше для рейтинга, поэтому мы всегда переживаем за наши клубы».

«Бордо» — очень хорошая команда, у которой не все получалось, но потом они играли хорошо и имели шансы выйти. «Копенгаген» — то же самое, дома играет очень хорошо. Любой мог выйти из нашей группы. Сложно сказать, что кто-то был существенно силен. Вышли мы и «Славия», в остальном команды достойны друг друга», — отметил Семак.