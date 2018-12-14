Промышленность Удмуртии впервые за год показала рост объемов производства

Объемы промышленного производства в Удмуртии впервые в этом году превысили показатели прошлого года. Рост по итогам 11 месяцев 2018 года составил 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте Удмуртстата.

На протяжении всего года индекс промышленного производства показывал снижение — падение объемов производства доходило до 7% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

При этом за 11 месяцев 2018 года наиболее активный рост произошел в производстве электрооборудования — на 67%. В минусе остаются отрасли производства одежды, текстильных изделий, мебели, прочих транспортных средств и оборудования, лекарств, металлургии.

Ранее в ноябре первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин прогнозировал, что по итогам года индекс промпроизводства в республике будет «более позитивен, чем сейчас».