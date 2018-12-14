Во время задержания башкирский чиновник потерял сознание в своем кабинете

Следком возбудил уголовное дело по подозрению 38-летнего начальника ГБУ «Белорецкое лесничество» в Башкирии в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, с декабря 2015 по апрель 2016 года чиновник через фиктивные договора разрешал за взятки вырубку леса на определенных территориях различным лицам. Общая сумма взяток составила 590 тысяч рублей.

Кроме того, в результате преступных действий подозреваемого государственному лесному фонду РФ был причинен совокупный особо крупный ущерб на общую сумму почти 14,5 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Стоит отметить, что во время задержания, которое проводили сотрудники ФСБ, чиновник потерял сознание. Видеокадры публикует ГТРК «Башкортостан».

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее подозреваемый во взятке глава комитета соцзащиты Саратова скончался в больнице.