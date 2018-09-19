Подозреваемый во взятке глава комитета соцзащиты Саратова скончался в больнице

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Подозреваемый во взятке председатель комитета социальной защиты населения Саратова Дмитрий Бунин скончался в больнице в среду, 19 сентября.

По предварительным данным, у чиновника случился сердечный приступ. Официальных документов по поводу кончины пока не поступало, пишет «Взгляд-инфо».

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Бунина по факту получения взятки в особо крупном размере.

По данным силовиков, глава комитета соцзащиты Саратова в период с июня по август этого года лично получил от директора компании-поставщика детского питания частями взятку на сумму около миллиона рублей. Вознаграждение было передано за беспрепятственное исполнение заключенных между комитетом и юридическим лицом договоров на поставку питания.

По решению суда Бунин находился под домашним арестом.