В АО «Транснефть-Прикамье» зафиксировали 171 нарушение охранных зон

В АО «Транснефть-Прикамье» по состоянию на 1 декабря 2018 года зафиксировали 902 нарушения зон минимальных расстояний и 171 нарушение охранных зон. Об этом сообщил начальник управления безопасности труда и производственного контроля организации Эдуард Ишалин.

По его словам, основными нарушениями являются возведение объектов в нарушение норм и правил, на основании незаконно выданных органами местного самоуправления разрешений и расширение границ населенных пунктов без согласования с эксплуатирующими трубопроводы организациями.

Эдуард Ишалин также напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ снос жилых домов нарушителей в охранных зонах временно приостановлен, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Приволжское управление Ростехнадзора за 9 месяцев текущего года оштрафовало объекты энергетики Татарстана, Марий Эл и Чувашии на общую сумму в 9,8 млн рублей.