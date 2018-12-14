Ростехнадзор оштрафовал объекты энергетики Татарстана, Марий Эл и Чувашии на 10 млн рублей

Приволжское управление Ростехнадзора за 9 месяцев текущего года оштрафовало объекты энергетики Татарстана, Марий Эл и Чувашии на общую сумму в 9,8 млн рублей. Об этом стало известно на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики в Казани.

Исполняющий обязанности замруководителя управления Алмаз Гимадиев рассказал, что по результатам проверок было наложено 1 455 штрафов. В отношении восьми объектов применен временный запрет деятельности.

Всего на поднадзорных объектах энергетики за 9 месяцев текущего года сотрудники Приволжского управления Ростехнадзора выявили 25 192 нарушения, из них 534 были плановыми, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее стало известно, что Приволжское управление Ростехнадзора за 9 месяцев текущего года оштрафовало предприятия Татарстана, Марий Эл и Чувашии на общую сумму в 72 млн рублей.