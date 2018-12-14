Вице-губернатор Санкт-Петербурга выдумал историю про стадион и бакланов из-за фанатов «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про баклана и стадион из-за фанатов «Зенита».

«Мне позвонил Кибитов (пресс-секретарь губернатора), что надо переключить городскую повестку, болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении», — рассказал Албин.

По словам вице-губернатора, в это время его пресс-секретарь Елена Михина готовила интервью «Спорт день за днем».

«А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка… о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», — цитирует Албина «Фонтанка».

Напомним, что на днях стадион «Зенита» на Крестовском острове получил новое имя. С 9 декабря он называется «Газпром Арена».