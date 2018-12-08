Стадион футбольного клуба «Зенит» получил название «Газпром Арена»

Стадион футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) на Крестовском острове получил новое название. С 9 декабря он будет именоваться «Газпром Арена».

Новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов, сообщает пресс-служба клуба.



На стадии на строительства стадион носил негласное название «Зенит-Арена». После ввода в эксплуатацию его назвали «Крестовским». Перед чемпионатом мира по футболу стадион переименовали в «Санкт-Петербург Арену».

Первый матч на стадионе, вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля 2017 года. Это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал».

