Министра образования Башкирии обвинили в плагиате

Уфимка Елена Садыкова обвинила министра образования Башкирии Гульназ Шафикову в плагиате. Она заявила, что чиновница использует ее тексты по психологии без указания авторства.

«Министр образования РБ Гульназ Шафикова (изначально она психолог, ага) берет мои авторские тексты из моего телеграм-канала по психологии t.me/psyandlife и постит у себя на страничке Вконтакте https://vk.com/id138943922 без указания источника», — написала уфимка в Facebook.

Садыкова назвала этот случай лестным и возмутительным.

Напомним, что ранее министр опубликовала пост, в котором пользователи нашли две ошибки. Сама Шафикова назвала его экспериментом.