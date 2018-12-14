Депутаты Горсовета определили названия новых улиц в Уфе

Депутаты Горсовета Уфы рассмотрели вопрос о наименовании новых улиц в городе.

В Демском районе может появиться улица Красивая поляна. Она находится на 1 460 км автомагистрали Самара — Уфа — Челябинск. Улице, расположенной севернее улицы Ольховой, парламентарии планируют присвоить имя ветерана Великой Отечественный войны, башкирского железнодорожника Ивана Спатара.



Также в этом районе могут расположиться улицы Рашита Манурова, Урала Ражетдинова, Федора Крекова и бульвар Дмитрия Волкова. В Кировском районе новую улицу предлагается назвать в честь академика Наиля Гатауллина.



Кроме того, в поселке Нагаева под Уфой могут появиться Бахчисарайская, Берестяная, Беловежская, Лютиковая, Облачная, Прелестная, Июльская и Нектарная улицы, сообщили в пресс-службе горсовета.



Окончательное решении по переименованию улиц будет принято на заседании Совета городского округа Уфы 19 декабря.

Напомним, ранее в Казани официально открылся новый бульвар «Белые цветы» по улице Абсалямова.