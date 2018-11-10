В честь Абдурахмана Абсалямова: в Казани появился бульвар «Белые цветы»

22:00, 10.11.2018 26
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня в Казани официально открылся новый бульвар «Белые цветы» по улице Абсалямова. По нему прогулялся президент Татарстана Рустам Минниханов. Бульвар назван в честь самого читаемого в СССР произведения писателя Абдурахмана Абсалямова. Архитекторы постарались отразить в пространстве эстетику 1960-х годов и образ произведения. Бульвар украсили фотографиями классика татарской литературы, были представлены его книги.

Одна из задач общественного пространства — связать популярные зоны отдыха горожан: парк Победы, сквер «Стамбул» и набережную у Центра семьи «Казан». Благоустройство бульвара предполагает две очереди. В первую вошел участок от проспекта Ямашева до улицы Четаева, во вторую (в 2019 году) — от улицы Четаева до улицы Чистопольской. Работы по благоустройству территории, которая частично использовалась как автостоянка, начались в июле этого года.

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