В честь Абдурахмана Абсалямова: в Казани появился бульвар «Белые цветы»

Сегодня в Казани официально открылся новый бульвар «Белые цветы» по улице Абсалямова. По нему прогулялся президент Татарстана Рустам Минниханов. Бульвар назван в честь самого читаемого в СССР произведения писателя Абдурахмана Абсалямова. Архитекторы постарались отразить в пространстве эстетику 1960-х годов и образ произведения. Бульвар украсили фотографиями классика татарской литературы, были представлены его книги.

Одна из задач общественного пространства — связать популярные зоны отдыха горожан: парк Победы, сквер «Стамбул» и набережную у Центра семьи «Казан». Благоустройство бульвара предполагает две очереди. В первую вошел участок от проспекта Ямашева до улицы Четаева, во вторую (в 2019 году) — от улицы Четаева до улицы Чистопольской. Работы по благоустройству территории, которая частично использовалась как автостоянка, начались в июле этого года.