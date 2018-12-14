Сенаторы США обвинили в убийстве Хашогджи саудовского кронпринца

Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.



Резолюция была принята единогласно, сообщает Reuters. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии прилечь к ответственность всех причастных к смерти журналиста.

Ранее американская разведка заявила, что именно саудовский кронпринц приказал убить журналиста Джамаля Хашогджи. Из-за обвинений члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы Мухаммед бин Салман Аль Сауд наследовал трон.

