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Сенаторы США обвинили в убийстве Хашогджи саудовского кронпринца

00:31, 14.12.2018
Сенаторы США обвинили в убийстве Хашогджи саудовского кронпринца
Фото: pixabay.com

Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Резолюция была принята единогласно, сообщает Reuters. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии прилечь к ответственность всех причастных к смерти журналиста.

Ранее американская разведка заявила, что именно саудовский кронпринц приказал убить журналиста Джамаля Хашогджи. Из-за обвинений члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы Мухаммед бин Салман Аль Сауд наследовал трон.

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