Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашогджи

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамала Хашогджи.

По информации Reuters, членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив.

Также отмечается, что западные страны поддержат Ахмеда после смерти саудовского короля.

Ранее американская разведка заявила, что убить журналиста Джамала Хашогджи приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.