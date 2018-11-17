ЦРУ назвало наследного саудовского принца организатором убийства Хашогджи

Американская разведка заявила, что убить журналиста Джамала Хашогджи в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.

ЦРУ опирается на в том числе на перехваченный телефонный разговор между Хашогджи и послом Саудовской Аравии в США, братом принца Халидом бен Салманом, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей ЦРУ. В разговоре дипломат посоветовал Хашогджи обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил, что ему ничего не угрожает.

При этом неизвестно, знал ли брат наследного принца о подготовке убийства, но звонок был сделан по просьбе Мохаммеда бен Салмана. Представители Эр-Рияда называют обвинения беспочвенными.

Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.