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ЦРУ назвало наследного саудовского принца организатором убийства Хашогджи

08:27, 17.11.2018
ЦРУ назвало наследного саудовского принца организатором убийства Хашогджи
Фото: pixabay.com

Американская разведка заявила, что убить журналиста Джамала Хашогджи в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.

ЦРУ опирается на в том числе на перехваченный телефонный разговор между Хашогджи и послом Саудовской Аравии в США, братом принца Халидом бен Салманом, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей ЦРУ. В разговоре дипломат посоветовал Хашогджи обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил, что ему ничего не угрожает.

При этом неизвестно, знал ли брат наследного принца о подготовке убийства, но звонок был сделан по просьбе Мохаммеда бен Салмана. Представители Эр-Рияда называют обвинения беспочвенными.

Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

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