В Казани в покупке диплома заподозрили музыканта театра песни «Салават»

Фигурантом уголовного дела о даче взятки стал музыкант театра песни «Салават» и заслуженный артист РТ Ильфат Шаехов.

По версии следствия, он передал 150 тысяч рублей за получение диплома КНИТУ-КХТИ без обучения в данном вузе. Получателем средств сотрудники третьего отдела Следкома по РТ считают проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонору Хафизову, уже привлекаемую по ряду коррупционных дел.

Напомним, явку с повинной о покупке диплома ранее написал имам мечети «аль-Марджани», директор мусульманского кладбища Рамиль хазрат Мингараев.