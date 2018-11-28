В России создали единое казачье войско

Представители 11 реестровых казачьих войск со всей России, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви создали Всероссийское казачье общество.

В работе заседания приняли участие порядка 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск. Они также утвердили его устав и структуру.

«Это знаковое событие для всего российского казачества, которое, опираясь на славные традиции своих предков, строит сегодня новую историю. При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тысяч человек», — сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По его словам, перед новой структурой будут стоять самые разнообразные задачи — «обеспечение исполнения принятых обязательств по несению государственной службы» и т. д., пишет ТАСС.

«У нас будет правление в составе 43 человек, будет наказной атаман, который будет назначен указом президента России сроком на 6 лет. В структуру общества входят большой круг, совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана будет первый заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами власти, СМИ, ветеранскими организациями, религиозными организациями», — рассказал атаман кубанского казачьего войска, председатель совета войсковых атаманов Николай Долуда.

Ранее сообщалось, что казанский завод «Радиоприбор» и другие структуры «Ростеха» в 2017 проспонсировали Центральное казачье войско.