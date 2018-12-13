СМИ: Сбербанк купил домен sber.ru и другие звучные имена

Сбербанк с начала декабря успел зарегистрировать 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии. В том числе уже приобретен sber.ru.

В пресс-службе банка не стали комментировать, планируется ли ребрендинг, а также «переезд» сайта на новый адрес, передает banki.ru.

«Речь идет о разработке брендинга для экосистемы, в которую уже входят десятки компаний, оказывающих нефинансовые услуги», — приводит издание слова источника в Сбербанке.

Домен sber.ru был зарегистрирован в 2000 году, но этим летом он сменил владельца. Поиск по сервисам отслеживания виртуальных адресов показал, что сейчас домен принадлежит BIZONE LLC. Это официальное английское название «дочки» Сбербанка — ООО «Бизон», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». На рынке компания продвигает себя под брендом BI.Zone.

Доменный инвестор Павел Гросс оценил покупку адреса sber.ru в 30—40 млн рублей.

Напомним, что Павел Гросс приходится братом основателю сервиса Reg.ru Филиппу Гросс-Днепрову, известному своим высказыванием о несуществующей игре «Дока 2».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о планах убрать из названия кредитной организации слово «банк».