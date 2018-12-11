Сбербанк может убрать слово «банк» из названия

Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал изменения в наименовании кредитной организации — из названия может пропасть слово «банк».



«Сейчас рано еще об этом говорить. Мы действительно эту тему проговариваем, и когда мы будем к этому готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что мы сейчас гораздо больше, чем банк, мы — экосистема», — цитирует Грефа портал Banki.ru.

При этом он отметил, что в финансовой части Сбербанка слово «банк» должно присутствовать по закону.