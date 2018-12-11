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Экономика

Сбербанк может убрать слово «банк» из названия

17:11, 11.12.2018 2
Сбербанк может убрать слово «банк» из названия
Фото: commons.wikimedia.org / КонстантинЕвстегнеев1996

Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал изменения в наименовании кредитной организации — из названия может пропасть слово «банк».

«Сейчас рано еще об этом говорить. Мы действительно эту тему проговариваем, и когда мы будем к этому готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что мы сейчас гораздо больше, чем банк, мы — экосистема», — цитирует Грефа портал Banki.ru.

При этом он отметил, что в финансовой части Сбербанка слово «банк» должно присутствовать по закону.

ЭкономикаБанки
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:39
    Назад в сберкассу пусть переименуют )))
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  • Анонимно 18:14
    Вот так делают умные, хозяйственные люди- экономят даже в оформлении.. А аэропортовских разорят на миллионы, оформляя длинные названия. Неужели всё затеяли оформители?!
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