Госдолг регионов РФ с начала года сократился на 185 млрд рублей

Общий объем государственного долга регионов России на 1 ноября составил 2,1 трлн рублей. С начала года он сократился на 8%, или на 184,6 млрд рублей, следует из данных Минфина РФ.

На сегодняшний день половина от общего объема долга субъектов приходится на бюджетные кредиты, 26% — на обязательства по ценным бумагам, 19% — на банковские кредиты, остальное — на долг по госгарантиям и иные обязательства.

Самый большой объем задолженности имеет Краснодарский край (129,1 млрд рублей), на втором месте по объему долга — Красноярский край (107,9 млрд), где пройдет зимняя Универсиада 2019 года. Третье место занимает Татарстан (94,5 млрд рублей). Недалеко от него ушла Московская область, чьи обязательства составляют 93,8 млрд рублей.

В 2018 году правительство России запустило программу реструктуризации госдолга субъектов РФ. Им перестали выдавать новые бюджетные кредиты, но взамен регионы получили отсрочку погашения по действующим обязательствам перед федеральным центром. Предполагалось, что за 2 года это позволит регионам высвободить 428 млрд рублей.

Как ранее писало «Реальное время», план реструктуризации сработал лишь частично: совокупный объем долга регионов действительно снизился, однако удельный вес задолженности по бюджетным кредитам лишь вырос.