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Ксения Собчак встретит Новый год с мамой

02:31, 13.12.2018
Ксения Собчак встретит Новый год с мамой
Фото: realnoevremya.ru

Сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова поделилась, что встретит Новый год в семейном кругу — вместе с дочерью Ксенией Собчак, зятем Максимом Виторганом и внуком.

«Мы живем рядом, поэтому под бой курантов обязательно обнимемся и поздравим друг друга. А потом уже у всех свои планы», — приводит News.ru слова Людмилы Нарусовой.

Отмечается, что после этого семья может отправиться на новогодние каникулы в теплые страны.

Ранее стало известно, что на новогоднем «Голубом огоньке» выступит рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста.

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