Баста выступит на новогоднем «Голубом огоньке»

Первым рэпером, исполнившим песню на новогоднем «Голубом огоньке» в эфире федерального телеканала, станет Василий Вакуленко, известный как Баста.



Выступления рэпера уже отсняли, пишут «Дни.ру» со ссылкой на Первый канал. Отмечается, что в этом году Первый канал постарается учесть музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей. При этом речи о специальном приглашении рэп-исполнителей не идет.

Имена других исполнителей пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России потратило на мероприятие с участием рэпера Басты почти 10 млн рублей. Ведомство провело 1 декабря итоговую конференцию в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».