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Баста выступит на новогоднем «Голубом огоньке»

02:32, 12.12.2018
Баста выступит на новогоднем «Голубом огоньке»
Фото: commons.wikimedia.org / Алина Платонов

Первым рэпером, исполнившим песню на новогоднем «Голубом огоньке» в эфире федерального телеканала, станет Василий Вакуленко, известный как Баста.

Выступления рэпера уже отсняли, пишут «Дни.ру» со ссылкой на Первый канал. Отмечается, что в этом году Первый канал постарается учесть музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей. При этом речи о специальном приглашении рэп-исполнителей не идет.

Имена других исполнителей пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России потратило на мероприятие с участием рэпера Басты почти 10 млн рублей. Ведомство провело 1 декабря итоговую конференцию в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

ОбществоКультура
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