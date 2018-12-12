СПЧ подготовит Путину предложения по изменению закона о митингах

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовит предложения о поправках в законодательство о митингах и шествиях.



«Дальше мы будем передавать президенту уже проработанный вариант», — цитирует ТАСС председателя СПЧ Михаила Федотова.

Он отметил, что законодательство о митингах «дает сбои». По его словам, одинаковые митинги в разных городах то согласовывают, то не согласовывают.

«Чтобы не было проблем, нужно просто согласовывать митинги», — пояснил Федотов.

Накануне Федотов предложил президенту России Владимиру Путину внести изменения в закон о митингах и шествиях. Путин соответствующие изменения допустил.