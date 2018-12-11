Путин допустил изменение закона о митингах

Президент России Владимир Путин не исключил внесение изменений в закон о митингах и шествиях. С предложением изменить законодательство выступил руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов.



«По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять», — приводит ТАСС ответ Путина.

Он отметил, что «посмотреть на возможность каких-то корректировок закона вполне возможно». При этом президент посоветовал обратить внимание на пример покойной правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая «умела находить компромисс».

Ранее Путин пообещал поручить генпрокурору РФ Юрию Чайке проверить обстоятельства дела правозащитника Льва Пономарева. Напомним, суд в Москве арестовал Пономарева за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие».