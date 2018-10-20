В России срок хранения штрафных писем от ГИБДД на почте может сократиться до 7 дней

Срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях может сократится с 30 до 7 дней.



В итоге письмо будет храниться столько же, сколько и судебные извещения. Если в течение недели нарушитель не придет за ним в отделение связи, оно вернется в ГИБДД и штраф вступит в силу.



Разработанные Минкомсвязью поправки, созданы для привлечения к ответственности водителей, намеренно не забирающих уведомления, чтобы выйти за срок давности административного правонарушения, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что проект приказа прошел общественное обсуждение, а поправки уже учли в новой редакции закона «О почтовой связи», вступившей в силу еще 3 сентября. В «Почте России» сообщили, что для их применения нужно изменить существующие ведомственные правила.



Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан в первом полугодии 2018 года занял третье место в России по собираемости штрафов за нарушение ПДД. За этот период в казну поступило 30,9 млрд рублей.