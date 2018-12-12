Калининградский бизнесмен пообещал заплатить Золотову 1 млн рублей вместо Навального

Бизнесмен из Калининграда, экс-депутат городского совета, лидер регионального отделения «Яблока» Игорь Плешков заявил, что готов выплатить за Алексея Навального штраф в 1 млн рублей, если политик проиграет суд главе Росгвардии Виктору Золотову.

«Если Алексей Навальный вдруг проиграет суд В. Золотову на 1 млн рублей, обязуюсь оплатить его за Навального», — написал Плешков на своей странице в Facebook.



Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск на 1 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционному политику Алексею Навальному. Золотов просит признать распространенные Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии.

В сентябре Золотов вызвал Навального на дуэль после публикации фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждалось, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам. Навальный принял вызов и предложил провести теледебаты. Золотов отказался, заявив, что речь шла о другом формате поединка.

Позднее стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку поставщика продуктов для Росгвардии, упомянутого в расследовании ФБК.

