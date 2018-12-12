Фехтовальщица Яна Егорян: «Как бы это ужасно не звучало, дети — тупые»

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Яна Егорян заявила, что не сможет быть детским тренером из-за специфики работы с юными спортсменами.

«Нет. Ни в коем случае. Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но как бы это ужасно не звучало, дети — тупые. В хорошем смысле этого слова», — сказала Егорян в эфире программы «Тает лед с Алексеем Ягудиным».

Она пояснила, что для детей проблематично следовать указаниям тренера.

«Сейчас я смотрю, как работает тренерский состав. И думаю, Господи, вы десять лет объясняете каждый божий день одно и то же. Я просто не смогу. Я сойду с ума, не смогу наорать на ребенка», — сказала спортсменка.



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