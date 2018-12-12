Николай Цулыгин: «Спасибо ребятам за игру, было очень непросто»

Накануне «Салават Юлаев» выиграл у «Йокерита» в Хельсинки в матче чемпионата КХЛ (3:2).



Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат:

— Для нас это была важная и сложная игра, потому что мы провели девять матчей за 17 дней, пять из которых на выезде. Где-то не хватало свежести, но мы упорно трудились. Спасибо ребятам за игру, было очень непросто.



Главный тренер ХК «Йокерит» Лаури Марьямяки добавил:



— Думаю, мы начали не так хорошо, как ожидали, но во второй половине первого периода уже играли лучше. Доволен тем, как провели второй период. Предупреждали игроков, чтобы будет сложно найти путь к воротам, соперник хорошо защищался в средней зоне. Третий период получился хорошим для нас, но реализация бросков была совсем низкой, в отличие от «Салавата», который из трех бросков забил два. Но всегда надо находить позитив — Хартикайнен и Метсола были сегодня лучшими на льду.