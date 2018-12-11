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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит»

21:42, 11.12.2018
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл финский «Йокерит» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе уфимцев отличился Максим Майоров (50-я минута), дубль реализовал Теэму Хартикайнен (8-я и 59-я). За «Йокерит» шайбы забили Стив Мозес (43-я) и Кристиан Весалайнен (55-я).

В следующем матче уфимцы 18 декабря сыграют на выезде с «Сочи».

Ранее «Салават Юлаев» на выезде проиграл ЦСКА. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу московской команды.

Спорт Башкортостан
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