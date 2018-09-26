Совет директоров «Татнефти» продлил полномочия Маганова на 5 лет

Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в рамках очередного заседания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова назначил генеральным директором компании Наиля Маганова с 26 ноября 2018 года сроком на пять лет.

Соответствующее решение принято в связи с истечением его срока полномочий 25 ноября 2018 года, следует из сообщения компании, опубликованного на официальном сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил Стратегию развития компании до 2030 года.