Пермяк взыскал с «Аэрофлота» компенсацию морального вреда из-за отсутствия мест в самолете

Житель Перми обратился в суд с иском к ПАО «Аэрофлот» о компенсации морального вреда из-за отсутствия мест в самолете.

Мужчина приобрел билет в авиакомпании Пермь — Москва в августе этого года. Однако в день вылета перевозчик отказал ему в регистрации на рейс в связи с невозможностью предоставить место, поскольку билетов на указанный рейс продано больше, чем имелось мест на борту. Ему было предложено вылететь рейсом позже.

Целью поездки в Москву пермяка являлось участие в ежегодном корпоративном мероприятии, а вылет более поздним рейсом исключал возможность присутствия на мероприятии

Несмотря на то, что истцу предоставлен билет на другой рейс, суд пришел к выводу, что вследствие некачественного оказания ответчиком услуги по перевозке истцу причинен моральный вред, рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

С учетом требований разумности и справедливости, суд определил к взысканию в пользу пермяка компенсацию морального вреда в размере 7 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее «Победа» взыскала с жителя Кунгура 250 тыс. рублей за курение в туалете самолета.