«Победа» взыскала с жителя Кунгура 250 тысяч рублей за курение в туалете самолета

Авиакомпания «Победа» добилась взыскания с жителя Кунгура Пермского края более 250 тысяч рублей в счет возмещения ущерба за внеплановую посадку самолета.

Как рассказали в Пермском краевом суде, во время выполнения авиарейса по маршруту Москва — Назрань в туалете самолета сработал детектор дыма. Виновником происшествия оказался пассажир, куривший в уборной комнате. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке на ближайший запасной аэродром.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. В итоге суд постановил, что действия пилота были правильными, так как курение в закрытом помещении могло привести к «гибели воздушного судна и находящихся в нем людей из-за возможного возгорания предметов».

Стоит отметить, что из-за внеплановой посадки рейс был задержан на 89 минут. Исходя из этого факта авиакомпания понесла убытки в размере порядка 250 тысяч рублей. Данную сумму должен оплатить кунгуряк.

Напомним, ранее самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорту Перми.