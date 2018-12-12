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Госсовет Татарстана внесет законопроект о беспилотниках в третьем квартале 2019 года

07:55, 12.12.2018
Госсовет Татарстана внесет законопроект о беспилотниках в третьем квартале 2019 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госсовет Татарстана по поручению спикера Фарида Мухаметшина намерен внести в III квартале 2019 года проект федерального закона о беспилотных транспортных средствах.

Председатель комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин уточнил, что проект разработает профильный комитет — по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Документ будет включен в план законопроектной работы парламента на 2019 год, передает «Коммерсант».

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. Он начался с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.

ОбществоВласть Татарстан
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