Жительнице Пермского края банкомат из-за технического сбоя выдал 4 млн рублей

Кизеловский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы по факту снятия чужих денег с банковской карты.

Установлено, что летом 2016 года осужденная, являясь клиентом крупного российского банка, воспользовалась тем, что при переходе на новую автоматизированную систему расчетов по счетам физических лиц в учреждении произошел технический сбой.

В региональной прокуратуре пояснили, что система идентифицировала женщину как иного пользователя вследствие смешения одинаковых персональных данных клиента. Ей стала доступна для использования крупная сумма денежных средств ее полной тезки — порядка 4 млн рублей.

Женщина, увидев на своем счете многомиллионную сумму, обналичила ее и использовала на свои личные нужды. О техническом сбое она не сообщила банку.

Суд приговорил виновную в краже в особо крупном размере к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев, также с нее взыскана сумма ущерба в полном объеме.

Напомним, ранее сотрудница одного из банков в Казани за четыре месяца похитила с кассет для устройств самообслуживания 220 тыс. рублей.