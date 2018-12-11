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Путин подписал закон о допгарантиях для госслужащих при переводе в другой регион

22:40, 11.12.2018
Путин подписал закон о допгарантиях для госслужащих при переводе в другой регион
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных гарантиях для государственных гражданских служащих при переводе их на работу в другой регион при плановой ротации.

Закон исключает указание, что ротация проводится в пределах одной группы должностей гражданской службы. При этом остается требование, что госслужащий не может быть назначен в порядке ротации на должность с более низким окладом, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит дополнительное основание для отказа чиновника от замещения иной должности госслужбы в порядке ротации. Причиной может стать необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно близким родственником, не находящемся на полном гособеспечении и нуждающемся в постоянном уходе.

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