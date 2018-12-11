Казанская «Мега» оспорит штраф ФАС в 500 тысяч рублей

ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» (ТЦ «Мега») планирует оспорить решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (УФАС РТ).

Ранее ведомство оштрафовало торговый центр на 500 тысяч рублей за непредставление требуемых данных. Однако в ТЦ «Мега» с решением не согласны.

«Компания Ingka Centres ведет свою деятельность в соответствии с законодательством, основываясь на добропорядочных принципах взаимоотношений с партнерами», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ТЦ «Мега».

Напомним, в УФАС России по РТ поступила жалоба, что торговый центр устанавливает разные цены за аренду помещений. Ведомство направило запрос о представлении информации в «Мегу», но в торговом центре ответили, что передача этих данных не является обязательной.