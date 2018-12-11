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ФАС оштрафовала казанскую «Мегу» на 500 тысяч рублей за непредставление данных

12:59, 11.12.2018
ФАС оштрафовала казанскую «Мегу» на 500 тысяч рублей за непредставление данных
Фото: скриншот yandex.ru

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» (ТЦ «МЕГА») на 500 тысяч рублей за непредставление требуемых данных.

Уточняется, что в УФАС России по РТ поступила жалоба о том, что торговый центр устанавливает разные цены за аренду помещений. После этого ведомство направило запрос о представлении информации в «Мегу».

В ответ в торговом центре заявили, что передача этих данных не является обязательной и нет никаких оснований для их представления.

В пресс-службе ведомства отметили, что ТЦ «МЕГА» не предоставил запрошенные документы ни на момент составления протокола, ни на дату вынесения постановления.

Штраф в размере 500 тысяч рублей торговому центру необходимо оплатить в течение 60 дней.

Бизнес Татарстан
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