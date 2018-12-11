ФАС оштрафовала казанскую «Мегу» на 500 тысяч рублей за непредставление данных

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» (ТЦ «МЕГА») на 500 тысяч рублей за непредставление требуемых данных.

Уточняется, что в УФАС России по РТ поступила жалоба о том, что торговый центр устанавливает разные цены за аренду помещений. После этого ведомство направило запрос о представлении информации в «Мегу».

В ответ в торговом центре заявили, что передача этих данных не является обязательной и нет никаких оснований для их представления.

В пресс-службе ведомства отметили, что ТЦ «МЕГА» не предоставил запрошенные документы ни на момент составления протокола, ни на дату вынесения постановления.

Штраф в размере 500 тысяч рублей торговому центру необходимо оплатить в течение 60 дней.