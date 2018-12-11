В список Титова вошли 43 преследуемых бизнесмена

Бизнес-омбудсмен Борис Титов пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России, до 43 человек.

«Мы подготовили российский список. Это дела, где мы на 100% уверены, мы помогаем нашим предпринимателям, они прошли нашу экспертную оценку», — цитирует «РИА Новости» уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.



Отмечается, что бизнесмены проходят по 36 уголовным делам. По словам Титова, на них оказывается «незаконное уголовное давление».