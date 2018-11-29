В новый список Титова вошли 9 бизнесменов

В новый список необоснованно преследуемых бизнесменов, который уполномоченный по делам предпринимателей РФ Борис Титов планирует передать президенту России Владимиру Путину, вошли девять человек.



Среди них — генеральный директор ООО «Афина» из Москвы Юлия Макурина, бизнесмен из Перми Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин. Остальные имена не называются, передает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием документа.

Отмечается, что всего в списках Титова 50 фигурантов, но по некоторым из них работу прекратили, в том числе выступившим против избрания главой Интерпола россиянина.

Напомним, Генпрокуратура России призвала бизнесменов из списка Титова сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что в Россию из Великобритании вернулся четвертый фигурант «списка Титова» — генеральный директор ООО «КЦ Агро-Информ» Алексей Кузнецов.