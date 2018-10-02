Генпрокуратура призвала бизнесменов из «списка Титова» сотрудничать со следствием

Генпрокуратура России будет добиваться, чтобы предприниматели из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова должны вернуться из-за рубежа и сотрудничать со следствием.



«Если человек, по нашему мнению, бизнесменом не является, то мы бы все равно рекомендовали ему вернуться, посотрудничать со следствием, поработать над этим и в дальнейшую жизнь выйти честным и чистым человеком», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.



По его словам, ведомство будет добиваться того, чтобы к фигурантам списка по возможности не применялся арест. При этом Генпрокуратура не согласна с включением в «список Титова» части его фигурантов.

«Там есть люди, которые, по нашему мнению, там быть не имеют права, которых бизнесменами назвать сложно», — пояснил Куренной.

Ранее сообщалось, что в Россию из Великобритании вернулся четвертый фигурант «списка Титова» — генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексей Кузнецов.

