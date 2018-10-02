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Генпрокуратура призвала бизнесменов из «списка Титова» сотрудничать со следствием

14:51, 02.10.2018

Генпрокуратура России будет добиваться, чтобы предприниматели из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова должны вернуться из-за рубежа и сотрудничать со следствием.

«Если человек, по нашему мнению, бизнесменом не является, то мы бы все равно рекомендовали ему вернуться, посотрудничать со следствием, поработать над этим и в дальнейшую жизнь выйти честным и чистым человеком», — цитирует ТАСС официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, ведомство будет добиваться того, чтобы к фигурантам списка по возможности не применялся арест. При этом Генпрокуратура не согласна с включением в «список Титова» части его фигурантов.

«Там есть люди, которые, по нашему мнению, там быть не имеют права, которых бизнесменами назвать сложно», — пояснил Куренной.

Ранее сообщалось, что в Россию из Великобритании вернулся четвертый фигурант «списка Титова» — генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексей Кузнецов.

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