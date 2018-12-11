«Людьми года» по версии Time стала группа журналистов-«хранителей»

Редакция журнала Time присудила премию «Человек года» группе журналистов, которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Time назвал их «Хранителями».



Победителями стали «Хранители и война за правду», пишет издание.

Так, «людьми года» названы убитый саудовский журналист Джамаль Хашогджи, американское издание Capital Gazette, основательница филиппинского портала Rappler Мария Ресса и жены журналистов Reuters, арестованных в Мьянме, — Ва Лон и Кья Со Оо.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист премии вошли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также супруга принца Гарри — Меган Маркл, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, американский режиссер Райан Куглер.