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Путин и Трамп вошли в число кандидатов на звание «Человек года» по версии Time

18:32, 10.12.2018
Путин и Трамп вошли в число кандидатов на звание «Человек года» по версии Time
Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» по версии редакции американского журнала Time.

Поводом стала безоговорочная победа Путина на выборах президента в марте, сообщает издание. В список также вошли убитый в октябре 2018 года саудовский журналист Джамаль Хашогджи, супруга принца Гарри — Меган Маркл, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, американский режиссер Райан Куглер — создатель фильма «Черная Пантера» (Black Panther, 2018).

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год. Впервые за последние 5 лет в него не попал президент России Владимир Путин.

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