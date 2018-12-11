За 10 месяцев 2018 года объем производства текстиля в Татарстане вырос на 19,7%

По итогам 10 месяцев этого года объем текстильного производства в республике составил 3,19 млрд рублей. Этот показатель на 19,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Однако большую часть текстильного производства составляют ткани технического назначения. Финансовые показатели производства одежды опустились до 2,03 млрд рублей. По производству кожи и изделий из кожи — до 1 млрд рублей. Сокращение на 23,3% и 36,9% соответственно.

Собственного производства текстиля для швейной продукции в Татарстане нет — ткани закупают в Турции, Китае и Ивановской области.



Всего татарстанские предприятия легкой промышленности по данным на 1 ноября произвели продукцию на 6 млрд 229 млн рублей, что составляет 97,7% от уровня прошлого года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минпромторга РТ по итогам презентации выставки Techtextil 2019 делегации Мессе Франкфурт GmbH и Messe Frankfurt RUS.

Международная торговая выставка технического текстиля и нетканых материалов Techtextil 2019 пройдет с 14 по 17 мая во Франкфурте-на-Майне. Пока данных о том, какие татарстанские компании примут в ней участие, нет. В Минпромторге уточнили, что ведомство в рабочем порядке информирует и консультирует предприятия о профильных выставках, но окончательное решение они принимают самостоятельно.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов заявил, что Татарстан откроет в Чехии предприятие по производству упаковки.