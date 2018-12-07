Минниханов: «Скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки»
Сегодня в Казани прошло очередное заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сотрудничество Татарстана с Чешской Республикой осуществляется на высоком уровне.
«Так, скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки», — сказал он.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что Россия и Чехия договорились совместно осваивать новые внешние рынки. По его словам, в этом году рост товарооборота между странами уже составил 17%, передает пресс-служба президента РТ.
Глава Минпромторга Чехии Марта Новакова рассказала, что на встречах с руководством Татарстана, обсуждались вопросы инвестирования татарстанских компаний в бизнес Чехии и наоборот.
Предполагается, что следующее заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству может состояться в марте 2019 года в Праге.
Ранее Мантуров и Новакова в сопровождении Рустама Минниханова посетили 18-ю международную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань».ОбществоВласть Татарстан
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