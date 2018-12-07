Минниханов: «Скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки»

Сегодня в Казани прошло очередное заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сотрудничество Татарстана с Чешской Республикой осуществляется на высоком уровне.

«Так, скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки», — сказал он.



Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что Россия и Чехия договорились совместно осваивать новые внешние рынки. По его словам, в этом году рост товарооборота между странами уже составил 17%, передает пресс-служба президента РТ.



Глава Минпромторга Чехии Марта Новакова рассказала, что на встречах с руководством Татарстана, обсуждались вопросы инвестирования татарстанских компаний в бизнес Чехии и наоборот.

Предполагается, что следующее заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству может состояться в марте 2019 года в Праге.

Ранее Мантуров и Новакова в сопровождении Рустама Минниханова посетили 18-ю международную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань».