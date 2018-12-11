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Недвижимость

Дольщики «Свея» провели одиночный пикет возле кабмина РТ

12:41, 11.12.2018
Дольщики «Свея» провели одиночный пикет возле кабмина РТ
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Дольщики «Свея» из жилого комплекса «Золотая середина» (строение №3) провели одиночный пикет перед зданием кабинета министров Республики Татарстан. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Накануне Московский райсуд Казани признал главу стройкомпаний «Свей» и «Маг-Строй» Рашида Аитова виновным в мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил Аитову наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

Ранее «Реальное время» писало, что завершать строительство долгостроя «Золотой середины» — четвертого дома на Четаева, будет компания «Бриз». Она зашла на объект на условиях выделения в Аракчино компенсационного участка Фонда поддержки дольщиков.

Недвижимость Татарстан
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