Дольщики «Свея» провели одиночный пикет возле кабмина РТ

Дольщики «Свея» из жилого комплекса «Золотая середина» (строение №3) провели одиночный пикет перед зданием кабинета министров Республики Татарстан. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Накануне Московский райсуд Казани признал главу стройкомпаний «Свей» и «Маг-Строй» Рашида Аитова виновным в мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил Аитову наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

Ранее «Реальное время» писало, что завершать строительство долгостроя «Золотой середины» — четвертого дома на Четаева, будет компания «Бриз». Она зашла на объект на условиях выделения в Аракчино компенсационного участка Фонда поддержки дольщиков.