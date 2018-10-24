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Недвижимость

«Бриз» разморозил долгострой «Свея» на Четаева

09:32, 24.10.2018 6
«Бриз» разморозил долгострой «Свея» на Четаева
Фото: Василя Ширшова

Как и анонсировали в Фонде поддержки дольщиков (ФПД), для завершения долгостроя «Золотой середины» — 4-го дома на Четаева — удалось найти инвестора. На объект зашла строительная компания «Бриз», как выяснило «Реальное время», на условиях выделения компенсационного участка ФПД в Аракчино.

Сегодня на стройке прошло техническое совещание с участием представителей всех задействованных на объекте служб, компаний и дольщиков. В данный момент «Бриз» ведет демонтаж кровли — крышу пришлось переделывать. Параллельно занимается благоустройством территории. Еще на встрече в фонде, активистам комплекса сообщили, что удалось решить практически все организационные вопросы, которые мешали началу строительства 4-го дома.

Напомним, зимой за долгострой брался «Ак Таш», но из-за многочисленных несоответствий проекту цена строительных работ возросла. В итоге подрядчик ушел со стройки, а на объект зашли строители компании Андрея Белякова, который в настоящее время также достраивает 3-й и 4-й дома в ЖК «Симфония».




Недвижимость Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 10:01
    Поздравляем друзей по несчастью! Требуем достройки нашего комплекса!!! Дольщики ЖК МЧС 2 дома.
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  • Анонимно 10:25
    А обещания по Миллениум сити не исполняют. Должны были год назад начать строить. И обращения наши к властям ручные СМИ не публикуют.
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    Анонимно 10:38
    вообще-то в "Миллениум Сити" также "Бриз" зашел
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  • Анонимно 10:27
    А Достоевского, 57 застыл памятником в центре Казани!
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  • Анонимно 10:27
    Это конечно радует, но во сколько это выльется дольщикам?
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  • Анонимно 10:46
    ДОПЛАТЫ с дольщиков УЖЕ получены и потрачены. Ни земли, ни строительства Дом по Фучика. Легче федеральную бумажную дорожную карту поменять, чем ПЕНСИОНЕРАМ дом достроить.
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