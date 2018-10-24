«Бриз» разморозил долгострой «Свея» на Четаева

Фото: Василя Ширшова

Как и анонсировали в Фонде поддержки дольщиков (ФПД), для завершения долгостроя «Золотой середины» — 4-го дома на Четаева — удалось найти инвестора. На объект зашла строительная компания «Бриз», как выяснило «Реальное время», на условиях выделения компенсационного участка ФПД в Аракчино.

Сегодня на стройке прошло техническое совещание с участием представителей всех задействованных на объекте служб, компаний и дольщиков. В данный момент «Бриз» ведет демонтаж кровли — крышу пришлось переделывать. Параллельно занимается благоустройством территории. Еще на встрече в фонде, активистам комплекса сообщили, что удалось решить практически все организационные вопросы, которые мешали началу строительства 4-го дома.

Напомним, зимой за долгострой брался «Ак Таш», но из-за многочисленных несоответствий проекту цена строительных работ возросла. В итоге подрядчик ушел со стройки, а на объект зашли строители компании Андрея Белякова, который в настоящее время также достраивает 3-й и 4-й дома в ЖК «Симфония».











