Прокуратура начала проверку поставщика продуктов для Росгвардии из расследования ФБК

Главная военная прокуратура начала проверку сведений, согласно которым Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам от мясокомбината «Дружба народов».

По данным РБК, в ноябре ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии этим предприятием.

Глава отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А. Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен и предложил провести совместную проверку еще в мае.



По его данным, при закупке сосисок и сарделек цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн рублей. Общий объем контрактов между Росгвардией и «Дружбой народов» составляет 8 млрд рублей.

Проверка мясокомбината может продлится как минимум до конца года.



Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что Росгвардия по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов». При этом стоимость закупок выросла в несколько раз.