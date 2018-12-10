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Прокуратура начала проверку поставщика продуктов для Росгвардии из расследования ФБК

11:21, 10.12.2018
Прокуратура начала проверку поставщика продуктов для Росгвардии из расследования ФБК
Фото: rosgvard.ru

Главная военная прокуратура начала проверку сведений, согласно которым Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам от мясокомбината «Дружба народов».

По данным РБК, в ноябре ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии этим предприятием.

Глава отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А. Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен и предложил провести совместную проверку еще в мае.

По его данным, при закупке сосисок и сарделек цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн рублей. Общий объем контрактов между Росгвардией и «Дружбой народов» составляет 8 млрд рублей.

Проверка мясокомбината может продлится как минимум до конца года.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что Росгвардия по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов». При этом стоимость закупок выросла в несколько раз.

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