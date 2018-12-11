Сергей Семак: «Луневу приходится нелегко»

Фото: Дмитрий Слезин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, ранее тренировавший «Уфу», поделился мнением об игре экс-уфимца голкипера Андрея Лунева в последних матчах команды из Санкт-Петербурга, передает «Чемпионат»:



— Луневу приходится нелегко. Он не так много играет на этом уровне, и в последних матчах накопилась определенная усталость — эмоциональная и физическая. Конечно, ошибки вратаря сразу бросаются в глаза. В последних матчах он показал не лучшую свою игру. Но думаю, что и он сейчас отдохнет, и у нас будет возможность отдохнуть и нормально подготовиться к возобновлению сезона. У нас не было такой возможности в летний период, — сказал наставник.