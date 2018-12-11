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В Пермском крае назначены шесть новых судей

09:02, 11.12.2018
В Пермском крае назначены шесть новых судей
Фото: oblsud.perm.sudrf.ru

В Пермском краевом суде состоялась торжественная церемония принятия присяги вновь назначенных судей федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей Перми.

Ранее указом президента России Владимира Путина были назначены на должность:

  • Татьяна Евдокимова — судья Ленинского районного суда Перми;
  • Екатерина Старкова — судья Свердловского районного суда Перми;
  • Наталья Панова — судья Александровского городского суда Пермского края;
  • Илья Ванцовский — мировой судья судебного участка №6 Дзержинского судебного района Перми;
  • Ирина Белавина — мировой судья судебного участка №2 Свердловского судебного района Перми;
  • Юлия Гузеева — мировой судья судебного участка №5 Мотовилихинского судебного района Перми.

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов возложил на судей мантии, поздравил со вступлением в должность, пожелал успехов, терпения и сил в отправлении правосудия.

Напомним, в начале декабря в Казани началось расследование уголовного дела в отношении мировой судьи в отставке.

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