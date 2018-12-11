Бутина согласилась признать вину по одному из пунктов обвинения — СМИ

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Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и согласилась сотрудничать со следствием.



По информации телеканала ABC, россиянка и не названный американец вошли в сговор с российским чиновником и еще одним человеком для того, чтобы Бутина действовала в США под руководством российского чиновника, не сообщив об этом генпрокурору страны.



Источники телеканала сообщают, что американцем может быть политический активист-республиканец Пол Эриксон, бывший член Американской стрелковой ассоциации (NRA). Под описание российского чиновника подходит экс-сенатор Александр Торшин, помощницей которого работала Бутина.



Напомним, что Торшин после работы в Софеде стал заместителем главы Центробанка. 30 ноября Торшин покинул эту должность.



Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы. Следующее заседание суда по делу Бутиной пройдет 12 декабря.



Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне и обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Сама девушка заявила, что ее преследуют за политические взгляды.

