Бывший начальник Бутиной зампред ЦБ Торшин ушел на пенсию

Зампред Банка России 65-летний Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.



«Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении регулятора.



Ранее СМИ писали, что российская гражданка Мария Бутина, подозреваемая в шпионаже в пользу РФ, являлась помощницей Торшина. В 2015 году, по данным Reuters, она присутствовала на встрече Торшина с вице-председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишером и заместителем министра финансов Натаном Шитсом в качестве переводчика.

Кроме того, сотрудники Гражданской гвардии Испании связывали экс-зампреда ЦБ с Таганской ОПГ. Он якобы консультировал преступников по процессу отмывания денег.

Торшин работает в Центробанке с января 2015 года. До этого, в 2001—2015 годах, он был членом Совета Федерации от Марий Эл.

